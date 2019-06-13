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Суд оштрафовал московского парикмахера за плохую работу 

Ридус + ещё 1 16 минут назад
Фото: depositphotos.com
Таганский суд Москвы признал московского парикмахера Бедхоза Бойматова виновным в неудачной покраске волос, усов и бороды одному из клиентов.
Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, в отношении 38-летнего москвича был вынесен обвинительный приговор.
Бойматов осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
В сообщении также говорится о том, что перед началом процедуры парикмахер не провел на чувствительность кожную пробу смеси из краски и активатора, содержащей активные химические вещества. В результате после нанесения краски на волосы клиента, у последнего начался острый контактный дерматит. Суд признал, что своими действиями Бойматов причинил легкий вред здоровью потерпевшего, и приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Парикмахер полностью признал свою вину.
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