Суд оштрафовал московского парикмахера за плохую работу

Таганский суд Москвы признал московского парикмахера Бедхоза Бойматова виновным в неудачной покраске волос, усов и бороды одному из клиентов.

Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, в отношении 38-летнего москвича был вынесен обвинительный приговор.

Бойматов осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

В сообщении также говорится о том, что перед началом процедуры парикмахер не провел на чувствительность кожную пробу смеси из краски и активатора, содержащей активные химические вещества. В результате после нанесения краски на волосы клиента, у последнего начался острый контактный дерматит. Суд признал, что своими действиями Бойматов причинил легкий вред здоровью потерпевшего, и приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Парикмахер полностью признал свою вину.