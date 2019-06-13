«Верил, что наши в беде не оставят»: RT узнал подробности освобождения россиянина в Афганистане

Россиянину Александру Лаврентьеву пришлось почти месяц ходить босиком по горам Афганистана после того, как его похитили в провинции Герат 26 марта. Об этом корреспонденту RT рассказал сам мужчина после своего освобождения. Журналист телеканала также побывал на месте похищения. Лаврентьев, занимающийся поиском останков советских солдат в Афганистане, сообщил, каким образом он попал в руки экстремистов, как с ним обращались в плену и готов ли он вновь отправиться в республику.

Поиск останков погибших бойцов

За время боевых действий на территории Афганистана попали в плен и пропали без вести 417 советских военнослужащих, 130 были освобождены ещё до вывода советских войск. Поиском остальных наших солдат, исчезнувших в Афганистане, занимаются уже более тридцати лет.

Живыми были найдены 30 бывших солдат Советской Армии, попавших в плен. Выяснилось, что 22 из них вернулись в государства, возникшие после распада Советского Союза, семь человек решили остаться в Афганистане, а ещё один обосновался в Нидерландах

В последние годы, как правило, ищут уже не живых, а останки павших. Чтобы матери, если они ещё живы, могли похоронить в родной земле хотя бы кости погибших 30—40 лет назад сыновей.

Александр Лаврентьев — руководитель рабочей группы по Афганистану межведомственной комиссии при президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести — выезжал в Афганистан более 20 раз. Как говорят источники RT в Кабуле , Лаврентьев всегда проявлял разумную осторожность. Но 26 марта 2019 года он рискнул, и ему не повезло.

Гибель солдата

В этот раз Лаврентьев отправился за останками Ильшата Гарайханова. Советский солдат, уроженец Татарстана , погиб в 1982 году в бою в афганской провинции Бамиан . Тело солдата с поля боя тогда забрали душманы.

Полевой командир боевиков предлагал в обмен за труп Гарайханова передать ему 12 живых соплеменников — попавших в плен к правительственным войскам Афганистана хазарейцев. Советское военное командование обратилось в ХАД (служба государственной безопасности в Демократической Республике Афганистан — RT), но оказалось, что большую часть этих душманов уже расстреляли. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели.

В предыдущую поездку Лаврентьева в Афганистан ему передали несколько костей — предположительно, останки Ильшата Гарайханова. Но российские специалисты, проводившие генетическую экспертизу, попросили доставить им для исследований еще несколько образцов костного материала, желательно, зубы и фрагменты черепа. За ними Александр Владимирович и отправился.

Верить можно только не раз проверенным

Но в Кабуле на Лаврентьева через переводчика Абдуллу (имя изменено по соображениям безопасности. — RT) вышел некий Гулям Сахи и сообщил, что в Шинданде найдены могилы сразу четырех советских военнослужащих. Якобы, ему об этом сообщили серьёзные люди, и информация у них достоверная. Поисковик с переводчиком собрались одним днём слетать из Кабула в Герат и обратно, чтобы забрать несколько костей для проведения экспертизы.

«Они прилетели, не предупредив меня, — рассказал в апреле источник RT в Герате, афганский бизнесмен, учившийся в России. — До этого я предлагал Александру Владимировичу: пусть люди, которые привезут кости советского солдата, передадут их мне. С надёжными товарищами я бы передал их ему в Кабул. Машина из Герата отправилась бы рано утром, а вечером ему бы передали груз в столице. Но он мне ничего тогда не ответил, сказал, что подумает».

Этот человек прежде уже помогал поисковику в работе на чрезвычайно опасных территориях. Он обеспеченный бизнесмен, который мог бы организовать охрану, прислать за Лаврентьевым и Абдуллой бронированный джип.

По словам нашего гератского источника, ему абсолютно непонятно, почему Лаврентьев и Абдулла уехали на автомобиле Гуляма Сахи.

«Этот тип, Гулям Сахи, — личность мутная, он давно предлагал Александру Владимировичу свои услуги, — ранее рассказал RT информированный источник в Кабуле. — Естественно, за деньги. Лаврентьев говорил мне, что ему не раз предлагали купить человеческие кости, выкопанные на ближайших кладбищах. Неизвестно, зачем Александр Лаврентьев сообщил Гуляму Сахи, что вылетает из Кабула в Герат».

Лаврентьев не был новичком в своём опасном и непредсказуемом деле, понимал, что возможности для поиска резко уменьшились. Сегодня значительная часть Афганистана не контролируется ни силами западной коалиции во главе с США , ни правительством страны. Во многих местах реальная власть находится в руках талибов или племенных вооружённых формирований.

Рекогносцировка на местности

Информация о похищении в Афганистане российского гражданина держалась в строжайшем секрете. Не имея права сообщить об этом деле (на кону стояла человеческая жизнь), я вылетел в Герат, чтобы своими глазами увидеть место похищения Александра Лаврентьева. Соблюдая все меры предосторожности, одетый в национальную афганскую одежду, я отправился в Мир Дауд в сопровождении надёжного друга-бизнесмена из Герата.

«Здесь уже не раз воровали людей, — рассказал он по дороге. — Турка пять лет назад украли, через 48 часов отпустили — уважаемые и авторитетные люди смогли поспособствовать освобождению, пока его не перепродали другой банде и не увезли далеко. Три года назад 11 человек из миссии Международного Красного Креста украли. Здесь от большой дороги, ведущей на Шинданд, Фарах и Кандагар, направо уходят несколько маленьких дорог, по ним пленников и увозят в горы».

По словам собеседника, на этом участке промышляют три вида «охотников за головами». Одни группы связаны с талибами, другие, как он считает, — с представителями иностранных спецслужб, третьи — просто бандиты. Ради выкупа крадут не только иностранцев, но и афганцев, за освобождение которых способны заплатить родственники.

На скорости проезжаем мимо рощи Мир Дауд. Останавливаться здесь наш сопровождающий не рекомендует ни в коем случае, хотя пост полиции находится в зоне прямой видимости. Оператор на ходу снимает мирную картину: пасутся козы, среди деревьев ходят люди, по дороге едут грузовики. Наверное, так же спокойно здесь было и 26 марта, в день похищения Александра Лаврентьева.

«100 раз тебе может крупно повезти, а в 101-й попадёшь в беду, на все воля Аллаха», — говорит бизнесмен из Герата.

Похищение

О событиях того дня мне рассказал сам Александр Лаврентьев, с которым я встретился в Кабуле 25 апреля, через три дня после его освобождения.

По словам недавнего пленника, Гулям Сахи встретил его и переводчика в гератском аэропорту. Рассказал, что привёзшие кости афганцы не могли приехать в город — они якобы в неладах с законом. Но они готовы передать груз в ближайшем пригороде, прямо у поста полиции, стоящего рядом с воротами Мир Дауд у одноименной рощи.

Действительно, заграждения полицейского блокпоста были в зоне прямой видимости, метрах в 200—300, когда автомобиль Гуляма Сахи свернул в рощу и остановился в 15 метрах от оживлённой федеральной трассы на Шинданд и Фарах.

Внезапно дорогу впереди заблокировала выехавшая из-за деревьев машина. Сразу же появились ещё две легковушки, из которых выскочили вооружённые люди.

«Несколько выстрелов из пистолета в воздух, резко открывается дверь салона и меня дёргают за руку так сильно, что она болит до сих пор. Сухожилия чуть не порвали, — рассказывает Александр Лаврентьев. — Нас с Абдуллой вбрасывают в бандитскую машину, и она сразу срывается с места».

Неграмотные исполнители

Пленников увезли в горы. По дороге остановились, поставили обоих на колени и сфотографировали на камеру мобильного телефона.

«С умственными способностями у похитителей явно было не всё в порядке, — говорит Лаврентьев. — Снимок они сделали на фоне своего автомобиля, в кадр попали его номера, это впоследствии помогло сотрудникам афганских спецслужб выйти на след бандитов. Но я об этом узнал только после освобождения».

Кстати, ранее о необразованности бандитов рассказывали и другие. На следующий день после похищения Александра Лаврентьева его контактёрам в Кабуле начали приходить СМС-сообщения от похитителей. Они запросили за освобождение пленника невероятную сумму — 50000 лаков. Лак — 10000 единиц чего-либо. В данном случае — долларов США.

«Сумма в полмиллиарда долларов еще ни разу не фигурировала в делах по выкупу захваченных бандитами в Афганистане заложников, — рассказал источник RT в Кабуле. — Когда вступили с похитителями в переговоры, поняли, что они просто-напросто неграмотные люди. Попросили их записать и переслать видео-сообщение, где было бы видно, что Александр Лаврентьев держит в руках лист бумаги с записанной на ней датой. Бандиты сказали, что они не умеют писать. Выяснилось, что и с суммой выкупа они чрезвычайно «размахнулись» по незнанию. На самом деле запросили они 5 миллионов долларов, а вскоре, после нескольких дней переговоров, стали согласны и на миллион».

«Полжизни я искал чужие кости, кто теперь найдёт мои?»

Пленников привезли в горную кошару. Ночью температура воздуха понизилась почти до ноля градусов. Но уснуть не давал не только холод: обоих тревожила неизвестность. Лаврентьев и Абдулла тихо переговаривались о том, как им себя вести с похитителями, хотя оба понимали, что от них самих теперь ничего не зависит.

Утром их перевезли в кишлак Ахунзада, бросили в подвал. Переводчика в тот же день отпустили. Прощаясь с Абдуллой, Александр Лаврентьев сказал: «Полжизни я искал чужие кости, кто теперь найдет мои?»

Вечером, покружив несколько часов по дорогам, выбросили его у окрестностей Герата, приказав идти в русское посольство за выкупом.

«Мародёры, жалкие люди, — рассказывал потом RT 75-летний Абдулла. — За Александра хотели получить миллионы долларов, а с меня перед тем, как отпустить, сняли туфли и отправили идти по камням босиком».

Кроссовки забрали и у Лаврентьева. Как и документы, телефон, часы и всю европейскую одежду, заставив надеть черный пирохан-тумбон (национальная одежда афганцев. — RT).

«Босым я по горам почти месяц и ходил, — говорит Александр Владимирович. — Рваные раны на ногах до сих пор ещё не зажили».

Захват захватчиков

Переговоры об освобождении Лаврентьева шли ежедневно. Дипломаты из российского посольства в Кабуле обратились за помощью к афганским спецслужбам. Посол России Александр Мантыцкий встречался с руководителем Управления национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Масумом Станикзаем. К спасению пленника подключились МИД РФ , российские компетентные органы.

Спецназ УНБ провёл операцию в кишлаке Ахундзада: пленника не обнаружили. С помощью современных технических средств сотрудники афганской спецслужбы определили местоположение и через несколько дней захватили четырех человек, причастных к похищению российского гражданина. В том числе был задержан и вероятный наводчик бандитов Гулям Сахи.

«К сожалению, эти непосредственные исполнители ничего не знали о месте, куда позже перевезли пленника, и в розыске не помогли. После их задержания прекратилась связь с Александром Лаврентьевым, и никто не знал, жив ли он, как с ним обращаются, в каком состоянии он находится», — говорит кабульский источник RT.

Всё это время велись переговоры со старейшинами крупного и влиятельного пуштунского племени Нурзай, к которому принадлежат похитители Лаврентьева. Им предложили обмен россиянина на четверых задержанных.

Пытки

Обо всем этом Александр Лаврентьев не знал.

«Но я верил, что наши меня в беде не оставят, — говорит он. — Этой верой был жив, она меня спасала».

Александр Владимирович перенёс муки, которые не каждому человеку под силу выдержать. Больше суток в одном месте пленника не держали. Похитители постоянно перевозили его из кишлака в кишлак в багажнике автомобиля или переводили пешком по горам. Когда кормили сносно, когда давали только кусок лепешки за сутки, лишь бы не умер.

Охраняли его разные люди. Некоторые обращались с ним по-людски, другие — по-скотски.

«Хуже всех были наркоманы, эти — вообще нелюди, — вспоминает Лаврентьев. — Однажды ночью вытащили из земляной ямы под полом дома, привели в комнату. Там три молодых афганца, обкуренные. Один лежит, второй, сидя, качается, а третий сразу поставил меня к стенке и передёрнул затвор автомата. Несколько раз так побаловался, а потом автоматным стволом разорвал мне веко. Когда увидел кровь, неожиданно подобрел. Стал предлагать чай, потом гашиш, обиделся даже, что я отказываюсь».

Пленника несколько раз сильно избивали. Просто так, для развлечения. Связывали ноги, руки, предплечья, чтобы не мог пошевелиться, и били — кулаками, прикладами автоматов. Лаврентьеву сломали несколько рёбер.

Переходы по горам

«Когда афганские спецслужбы захватили четырёх непосредственных исполнителей похищения, стали пугать тем, что продадут боевикам «Исламского государства»*, и уж те меня точно на куски порежут. Но я прикинул, что через высокие горные хребты в провинцию Бадгиз они меня вряд ли перекинут», — рассказал Лаврентьев.

Ему хватало и частых пеших переходов через горы в провинциях Герат и Фарах. Разбитые в кровь ноги держали плохо, порой наверх приходилось взбираться на четвереньках.

Во время этих переходов в горах несколько раз неподалёку пролетали вертолёты правительственных войск, но пилоты не обращали внимания на небольшую группу людей в национальных афганских одеждах. Однажды Лаврентьев и его похитители едва не вышли к месту боя армейских сил с талибами**.

«Поднимаемся на горку, и вдруг на другом её склоне, за хребтом, начали работать крупнокалиберные пулемёты. Меня сразу потащили вниз, — говорит он. — Обошли это место стороной, пришли под вечер в какой-то кишлак в уезде Адраскан, а там открыто, прямо на улицах стоят «джихадмобили» с белыми флагами «Талибана».

Освобождение

Чтобы не потерять счёт времени, Александр Лаврентьев завёл себе «календарь»: на найденном в одном из «зинданов» (земляная яма, где держат пленников. — RT) шнурке стал отмечать проведённые в неволе дни узелками. «В одном из подвалов я нашёл зубную щётку, вещь для афганского кишлачного быта крайне необычную, значит, кто-то из иностранцев здесь до меня сидел, — рассказывает он. — Подумал тогда: не я первый так попал в оборот этого афганского бизнеса по работорговле, надо держаться и считать дни до вызволения».

Его освободили сотрудники афганских спецслужб на 27 день плена. Лаврентьев не знает, состоялся ли обмен на ранее задержанных бандитов или похитители передали его по другим причинам, но обошлось без стрельбы.

Через неделю афганский пленник вернулся на родину. Сейчас он продолжает лечение полученных во время плена ран.

Сегодня на прямой вопрос RT, полетит ли он вновь в Афганистан на поиски останков погибших в 1980-х советских солдат, Александр Владимирович ответил коротко: «Да».