После бунта в колонии в Таджикистане возбудили уголовное дело и засекретили его

Таджикистане после недавнего бунта в тюремной колонии было возбуждено уголовное дело, а также прошла серия увольнений. Об этом пишет таджикское издание «Азия-Плюс» со ссылкой на информированный источник в силовом блоке правительства страны.

Так, должностей после бунта лишились несколько сотрудников колонии. Кроме того, был уволен прокурор надзора исполнения законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов республиканского подчинения Генпрокуратуры Таджикистана Мирзо Аминзод.

На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Генпрокуратуры МВД и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которому был присвоен гриф «секретно».

Позже между преступниками произошла перепалка, а бунт был подавлен. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу. В результате происшествия 32 человека, в том числе три охранника, погибли.