Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После бунта в колонии в Таджикистане возбудили уголовное дело и засекретили его 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Таджикистане после недавнего бунта в тюремной колонии было возбуждено уголовное дело, а также прошла серия увольнений. Об этом пишет таджикское издание «Азия-Плюс» со ссылкой на информированный источник в силовом блоке правительства страны.
Так, должностей после бунта лишились несколько сотрудников колонии. Кроме того, был уволен прокурор надзора исполнения законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов республиканского подчинения Генпрокуратуры Таджикистана Мирзо Аминзод.
На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Генпрокуратуры, МВД и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которому был присвоен гриф «секретно».
19 мая в колонии строгого режима города Вахдат произошел бунт. Около 30 вооруженных ножами человек, осужденных за членство в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), взяли в заложники трех тюремных надзирателей и требовали освобождения.
Позже между преступниками произошла перепалка, а бунт был подавлен. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу. В результате происшествия 32 человека, в том числе три охранника, погибли.
Последние новости
Путин уволил двух генералов из дела Голунова В Оманском заливе атаковали два танкера Поставлена точка в споре об окрошке
Комментарии
Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Исламское государство , МВД , ФСИН , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэпер Гуф намекнул на свадьбу1
В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США3
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум10
Смертельная ошибка звезды киберспорта13
Установлена личность «воскресшего» Цапка56
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение