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Злоумышленник сжёг часовню, скрывая следы преступления, в ХМАО 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Нягани (ХМАО) подозревается в похищении икон и креста из школьной часовни, а также в поджоге религиозного здания. По данным силовиков, не найдя пожертвований, он решил сжечь постройку, чтобы скрыть следы преступления.
Инцидент произошёл 11 июня 2019 года на территории школы № 14, говорится на сайте городской администрации. На борьбу с огнём понадобилось около 10 минут. Пострадавших нет. Стражи порядка задержали 22-летнего местного жителя.
Один из украденных предметов и крест полицейские нашли на месте происшествия, две другие иконы фигурант успел спрятать в ближайшем лесу. Вещи вернули священнослужителям. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее News.ru сообщал, что вооружённые злоумышленники ограбили банк на юге Москвы. По предварительной информации, подозреваемые забрали из хранилища 5 млн рублей.
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