МВД РФ завершило следствие по уголовному делу в отношении Дениса Чуприкова, подозреваемого в хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве, сообщила адвокат обвиняемого Светлана Горбунова.
Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признаёт только в той части, что нанёс порчу картине, а в остальной части признаёт в полном объёме, — цитирует юриста ТАСС.
Она добавила, что психиатрическая экспертиза, проведённая в рамках расследования, признала её подзащитного вменяемым.
Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января 2019 года. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании мужчины. Полотно обнаружили позднее в Одинцовском районе Московской области, а 1 февраля «Ай-Петри. Крым» уже вернули на выставку.
Ранее News.ru сообщал, что правоохранительные органы установили местонахождение картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», заявление об исчезновении которой ранее поступило в МВД. Полотно украли у художественного эксперта научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова».