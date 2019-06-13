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Полиция завершила следствие по делу о краже картины Куинджи 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: News.ru
МВД РФ завершило следствие по уголовному делу в отношении Дениса Чуприкова, подозреваемого в хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве, сообщила адвокат обвиняемого Светлана Горбунова.
Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признаёт только в той части, что нанёс порчу картине, а в остальной части признаёт в полном объёме, — цитирует юриста ТАСС.
Она добавила, что психиатрическая экспертиза, проведённая в рамках расследования, признала её подзащитного вменяемым.
Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января 2019 года. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании мужчины. Полотно обнаружили позднее в Одинцовском районе Московской области, а 1 февраля «Ай-Петри. Крым» уже вернули на выставку.
Ранее News.ru сообщал, что правоохранительные органы установили местонахождение картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», заявление об исчезновении которой ранее поступило в МВД. Полотно украли у художественного эксперта научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова».
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Происшествия , Исаак Левитан , Архип Куинджи , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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