Полиция завершила следствие по делу о краже картины Куинджи

Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признаёт только в той части, что нанёс порчу картине, а в остальной части признаёт в полном объёме, — цитирует юриста ТАСС.

Она добавила, что психиатрическая экспертиза, проведённая в рамках расследования, признала её подзащитного вменяемым.

Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января 2019 года. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании мужчины. Полотно обнаружили позднее в Одинцовском районе Московской области, а 1 февраля «Ай-Петри. Крым» уже вернули на выставку.