Устроили спецоперацию: россиянина вызволили из плена в Афганистане

По данным РБК, Лаврентьев был пленён представителями запрещённой в России организации Талибан 26 марта в афганской провинции Герат, куда офицер прибыл с целью опознания останков советских воинов-интернационалистов, пропавших без вести в период с 1979-1989 гг. Сам поисковик уверяет, что предателем оказался встретивший их в Афанистане местный «помощник».

«Уже по пути из аэропорта нас захватили» — приводит издание слова Лаврентьева.

Друзья офицера уверяют, что в плену поисковика заставляли ходить босыми ногами по камням, чтобы он таким образом получил травмы и не смог сбежать. Кроме того, несколько раз был инсценирован расстрел Лаврентьева.

Талибы передали в российское посольство финансовые требования за освобождение пленника с отпущенным переводчиком. Спустя неделю Лаврентьеву дали послушать аудиосообщение, в котором российский дипломат заверил пленника, что российские власти занимаются его спасением.

По данным издания, в спасательной операции приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел России и специалисты Главного управления национальной безопасности Афганистана. Последние захватили несколько талибов для последующего обмена их на Лаврентьева.

Российский поисковик был освобождён 22 апреля. По прибытию в Москву офицеру сделали операцию на повреждённом глазу. Отмечается, что в настоящее время раны на ногах позволяют Лаврентьеву ходить только в кроссовках с толстыми носками. По его словам, он намерен продолжить поисковые работы, как только позволит состояние здоровья.