В Афганистане был освобождён знаменитый поисковик Александр Лаврентьев, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК. По данным источника издания, чтобы освободить российского офицера, афганские спецслужбы специально захватили несколько талибов.
По данным РБК, Лаврентьев был пленён представителями запрещённой в России организации Талибан 26 марта в афганской провинции Герат, куда офицер прибыл с целью опознания останков советских воинов-интернационалистов, пропавших без вести в период с 1979-1989 гг. Сам поисковик уверяет, что предателем оказался встретивший их в Афанистане местный «помощник».
«Уже по пути из аэропорта нас захватили» — приводит издание слова Лаврентьева.
Друзья офицера уверяют, что в плену поисковика заставляли ходить босыми ногами по камням, чтобы он таким образом получил травмы и не смог сбежать. Кроме того, несколько раз был инсценирован расстрел Лаврентьева.
Талибы передали в российское посольство финансовые требования за освобождение пленника с отпущенным переводчиком. Спустя неделю Лаврентьеву дали послушать аудиосообщение, в котором российский дипломат заверил пленника, что российские власти занимаются его спасением.
По данным издания, в спасательной операции приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел России и специалисты Главного управления национальной безопасности Афганистана. Последние захватили несколько талибов для последующего обмена их на Лаврентьева.
Российский поисковик был освобождён 22 апреля. По прибытию в Москву офицеру сделали операцию на повреждённом глазу. Отмечается, что в настоящее время раны на ногах позволяют Лаврентьеву ходить только в кроссовках с толстыми носками. По его словам, он намерен продолжить поисковые работы, как только позволит состояние здоровья.