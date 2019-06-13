Экс-сотрудника МВД Латвии судят по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Суд Видземского предместья в Латвии приступил к рассмотрению дела экс-сотрудника МВД страны Олега Бурака, которого следствие обвиняет в шпионаже в пользу РФ

Как сообщила его адвокат Имма Янсоне, её доверитель подозрения в свой адрес полностью отвергает и считает себя совершенно невиновным.

Суд Видземского предместья Риги начал рассматривать это уголовное дело, сегодня состоялось первое заседание суда. Во время него было зачитано обвинение и дано слово самому Бураку, — цитирует Янсоне ТАСС.

Юридический защитник уточнила, что рассмотрение дела продолжится 12 и 13 августа, когда будут допрошены свидетели.

Осенью прошлого года Служба госбезопасности Латвии задержала по подозрению в шпионаже в пользу России Олега Бурака, гражданина этой страны 1956 года рождения, который долгое время работал в МВД республики. В качестве меры пресечения в отношении мужчины был избран арест.

Ранее прокуратура Литвы потребовала шесть лет лишения свободы для двух граждан республики, которым предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, писал News.ru.