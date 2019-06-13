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Экс-сотрудника МВД Латвии судят по обвинению в шпионаже в пользу РФ 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: News.ru
Суд Видземского предместья в Латвии приступил к рассмотрению дела экс-сотрудника МВД страны Олега Бурака, которого следствие обвиняет в шпионаже в пользу РФ.
Как сообщила его адвокат Имма Янсоне, её доверитель подозрения в свой адрес полностью отвергает и считает себя совершенно невиновным.
Суд Видземского предместья Риги начал рассматривать это уголовное дело, сегодня состоялось первое заседание суда. Во время него было зачитано обвинение и дано слово самому Бураку, — цитирует Янсоне ТАСС.
Юридический защитник уточнила, что рассмотрение дела продолжится 12 и 13 августа, когда будут допрошены свидетели.
Осенью прошлого года Служба госбезопасности Латвии задержала по подозрению в шпионаже в пользу России Олега Бурака, гражданина этой страны 1956 года рождения, который долгое время работал в МВД республики. В качестве меры пресечения в отношении мужчины был избран арест.
Ранее прокуратура Литвы потребовала шесть лет лишения свободы для двух граждан республики, которым предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, писал News.ru.
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Происшествия , Прибалтика , МВД , ИТАР-ТАСС , Латвия , Рига
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