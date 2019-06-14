Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активистке «Открытой России» Шевченко продлили домашний арест 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com / Анастасия Шевченко
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 сентября срок домашнего ареста активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ее адвокат Сергей Ковалевич.
Суд поместил Шевченко под домашний арест на время следствия по обвинению по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").
"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил [домашний арест] до 17 сентября на три месяца. Ничего нового не прозвучало. Следствие не уложилось в срок, ссылалось на большой объем следственных действий, назначение экспертиз, получение заключений", — сказал адвокат.
Ковалевич добавил, что он ходатайствовал перед судом о разрешении для своей подзащитной прогулок. "Также суд не счел возможным разрешение ей прогулок", — утонил он.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал бывшего и.о. главы администрации Рязани по делу о детской площадке Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы Раменского района Кулакова CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес
Комментарии
Происшествия , Анастасия Шевченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЗРК раздора: Турция пригрозила США из-за С-400175
«Он еще не знал, что мать мертва»36
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест55
Вооруженный мужчина напал на прохожих в центре Москвы9
Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение1
Видео
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:37
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев
В мире Экология
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:47
На Марсе нашли эмблему Звездного флота из Star Trek
Наука и техника
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение