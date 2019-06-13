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Второе за месяц ЧП с детьми на батуте произошло в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Следственный комитет Республики Саха возбудил уголовное дело после получения тяжелых травм двумя пятилетними девочками на надувном батуте в Якутии, сообщает СК.
После того, как 11 июня в СМИ появилась информация о травмировании двух девочек дошкольного возраста на Комсомольской площади в Якутске, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», говорится на сайте ведомства.
«В ходе процессуальной проверки установлено, что 9 июня 2019 года во время посещения надувного аттракциона (батута) две пятилетние девочки упали с высоты более одного метра и получили травмы. По предварительным данным, один ребенок получил перелом позвоночника, вторая девочка — перелом запястья. Дети были доставлены в ГБУ РБ № 1 Национальный центр медицины, при этом девочка с травмой позвоночника госпитализирована», — рассказала пресс-служба СК.
В отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей следователи начали процессуальную проверку: они собираются установить наличие признаков халатности.
«В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия», — добавили в пресс-службе.
Напомним, 30 мая в Улан-Удэ ветром унесло батут с детьми. В результате пострадали пятеро детей, трое из которых находились в реанимации.
После происшествия президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что использование в городе электрических самокатов и детских батутов необходимо отрегулировать в целях безопасности.
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Происшествия , Видео , Леонид Рошаль , СКР , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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