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Спасатель сказал, как не повторить смертельной ошибки звезды киберспорта 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Заслуженный спасатель России, председатель высшего совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин прокомментировал газете ВЗГЛЯД причины участившихся смертей в ванной. Накануне в ванной погибла 26-летняя звезда киберспорта, несколькими днями ранее — участник шоу «Голос».
Звезда покера найдена мертвой в Москве
Щетинин подчеркнул, что из-за влажности ванная является помещением повышенной опасности. «В строительных правилах четко прописано: какие электрические приборы и розетки, с какой степенью защиты должны находиться в ванных комнатах. Существуют закрытые розетки со специальным заземлением, которое должно находиться в счетчике вашей квартиры», — рассказал спасатель.
Пользоваться феном желательно подальше от наполненной водой ванной, стоя на коврике в тапочках, чтобы в случае пробоя электрического прибора не последовало удара током, отметил собеседник. «Далеко не всегда люди используют исправные приборы — они перематывают перебитые провода изолентой, лейкопластырем или перевязывают веревочкой. Такое мы неоднократно видели, и встречали», — посетовал Щетинин.
Эксперт подчеркнул, что в ванной должны использоваться только качественные электроприборы без видимых нарушений проводки.
Чтобы снизить риск травматизма, спасатель предложил устанавливать на стены ванной поручни. «Они нужны для того, чтобы поскользнувшись, человек мог не потерять устойчивость и остаться на ногах. Помимо этого, продаются ванны с шероховатым дном. Если вы разлили на дно акриловой или эмалированной ванны гель для душа, то устоять будет сложно, а сантехника с защитным слоем поможет предотвратить скольжение», — пояснил собеседник.
Также эксперт напомнил, что не стоит принимать ванну в состоянии алкогольного опьянения, а родителям посоветовал внимательно следить за действиями детей во время купания. «Необходимо ограничивать их баловство, и если таковые имеются, то убрать из ванной все стеклянные упаковки», — посоветовал Щетинин.
Отвечая на вопрос о безопасности контрастного душа, спасатель отметил, что данная процедура полезна только в том случае, если у человека отсутствуют хронические заболевания. В остальных случаях, контрастный душ принимать не следует, подчеркнул собеседник.
Говоря об использовании в ванной ноутбука, Щетинин отметил, что категорически против этого. «Ноутбук подключается к низковольтному блоку питания, но никто не застрахован от того, что случайно этот блок утопит. Приняли душ, вышли, и на диване можете пролистывать новости и копаться в соцсетях, но не в ванной. Главное — это беречь себя и думать головой», — резюмировал спасатель.
Напомним, звезда киберспорта Лилия Новикова была найдена мертвой в ванной в Москве. По предварительным данным, она погибла от удара током.
Ранее в собственной ванной был найден мертвым участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин. Причиной его смерти стал сердечный приступ.
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Происшествия , Видео , Сергей Щетинин , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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