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В Белоруссии казнили убийцу трех человек 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: dp.spring96.org
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек. Об этом в четверг, 13 июня, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
Соответствующую информацию получила адвокат осужденного, когда прибыла СИЗО, чтобы продолжить работу с жалобой в прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
«Однако там ей сказали, что Александр Жильников "убыл по приговору"», — указано в сообщении.
Отмечается, что официальное уведомление об исполнении приговора направят родственникам согласно процедуре.
Жильников был осужден после того, как в мае 2015 года он вместе с Вячеславом Сухарко убил двух жителей Минска — парня и девушку — по обращению местной воспитательницы детского сада, решившей отомстить бывшему возлюбленному и его новой подруге. После задержания исполнителей стало известно, что они также причастны к убийству жителя Колодищей (Минская область), который сдавал одному из них комнату в своем доме.
Изначально Жильникову был назначен пожизненный срок, однако после повторного рассмотрения дела он был заменен на смертную казнь. Осужденный безрезультатно пытался обжаловать приговор. Правозащитники не исключают, что второго фигуранта дела Сухарко может также ожидать высшая мера.
28 ноября прошлого года сообщалось, что в Белоруссии был исполнен смертный приговор в отношении фигурантов дела о черных риелторах. Семен Бережной и Игорь Гершанков были признаны виновными в совершении шести убийств и подготовке одного, а также в мошенничестве, похищении человека и других преступлениях.
Белоруссия является единственной из стран Европы и СНГ, где действует смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики смертные приговоры могут быть вынесены за особо тяжкие преступления, в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника внутренних органов или государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Игорь Гершанков , Семен Бережной , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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