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Охранник московского ночного клуба избил чемпиона по бальным танцам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @gipsy_huipsy
Многократный призер российских соревнований по бальным танцам Андрей Выслоух попал в больницу после избиения охранником одного из столичных ночных клубов. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, пишет «Московский комсомолец».
Как отмечает издание, инцидент произошел около 5:00 в субботу, 8 июня, в клубе GIPSY на Болотной набережной. Детали конфликта не раскрываются.
По словам представителя правоохранительных органов, Выслоух обратился к врачам, когда почувствовал стремительное ухудшение самочувствия.
«Молодого человека доставили в больницу с диагнозом посттравматическая субдуральная гематома. Парню сильно настучали по голове, но осложнения проявились только к вечеру следующего дня», — уточнил он.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
8 июня сообщалось, что в Москве трое мужчин избили и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева. Инцидент произошел на Южнобутовской улице. Конфликт разгорелся из-за того, что Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Московский комсомолец
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