Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опровергнута гибель атакованного в Оманском заливе танкера 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: almayadeen.net
Танкер Front Altair норвежской компании Frontline горит, но пока не затонул. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на представителя фирмы.
Ранее о том, что корабль пошел ко дну, сообщали местные СМИ — иранский телеканал IRNA и ливанский Al-Mayadeen.
Техник, работавший на судне, рассказал журналистам, что причина взрыва на танкере пока не ясна. При этом представители тайваньской госкомпании CPC Corp, заказ которой выполнял Front Altair, заявили, что он мог быть атакован торпедой.
Танкер перевозил 75 тонн нафты, тяжелого бензина. Всех членов команды удалось спасти, легкие повреждения получил только один моряк.
Ранее 13 июня стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Как сообщало РИА Новости, на борту одного из них могли находиться россияне. Эта информация пока не подтверждается.
13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало, но группа американских экспертов заподозрила в них Иран и его союзников.
Последние новости
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте Чубайс предложил ввести новый налог Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»49
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше60
Украинская армия подошла к Донецку343
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке128
Путин восстановит отношения с Украиной789
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение