Звезда покера найдена мертвой в Москве

Известная киберспортсменка Лилия Новикова погибла у себя в ванной.

Как сообщает ТАСС, в ночь на 12 июня, девушка получила удар током, когда сушила волосы феном. Ее тело в ванной обнаружила соседка. Родители Новиковой забеспокоились, после того как она несколько часов не отвечала на телефонные звонки. 16 июня девушка планировала устроить вечеринку, в честь своего дня рождения. Об этом она написала за несколько часов до своей гибели у себя на странице в соцсети.

Лилии Новиковой было 26 лет. Она известна среди любителей онлайн-покера как Лия. Девушка занималась киберспортом, в частности, играла в онлайн-покер, вела об игре свои каналы в соцсетях. Помимо покера увлекалась боксом, греблей и стрельбой из лука.