Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда покера найдена мертвой в Москве 

Рамблер 30 минут назад
Известная киберспортсменка Лилия Новикова погибла у себя в ванной.
Как сообщает ТАСС, в ночь на 12 июня, девушка получила удар током, когда сушила волосы феном. Ее тело в ванной обнаружила соседка. Родители Новиковой забеспокоились, после того как она несколько часов не отвечала на телефонные звонки. 16 июня девушка планировала устроить вечеринку, в честь своего дня рождения. Об этом она написала за несколько часов до своей гибели у себя на странице в соцсети.
Лилии Новиковой было 26 лет. Она известна среди любителей онлайн-покера как Лия. Девушка занималась киберспортом, в частности, играла в онлайн-покер, вела об игре свои каналы в соцсетях. Помимо покера увлекалась боксом, греблей и стрельбой из лука.
Происшествия , Фото , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»48
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше60
Украинская армия подошла к Донецку342
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке128
Путин восстановит отношения с Украиной788
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение