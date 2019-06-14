Бывший мэр арестован после жалобы Путину

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Карабасова Сергея Юрьевича … сроком до 13 августа», — приводит издание слова представителя пресс-службы Басманного суда Юноны Царёвой.

О возможном мошенничестве, совершённом Сергеем Карабасовым Владимиру Путину во время форума ОНФ в Сочи рассказала корреспондент ГТРК «Ока» Ирина Чепелева. По её словам, после проведённого администрацией Рязани конкурса на создание многофункциональной детской площадки, объект так и не был построен.

Рязанские власти отреагировали на жалобу, продемонстрировав готовую площадку в другом месте, тем не менее следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве. Первыми были задержаны начальник управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Игорь Ковалёв и директор подрядной организации Михаил Пузанов.

13 июня был задержан Сергей Карабасов, который двумя неделями ранее написал заявление о сложении полномочий мэра города по собственному желанию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.