В Оманском заливе атакован танкер с россиянами

Два танкера были атакованы в Оманском заливе. Суда были идентифицированы как Front Altair под флагом Маршалловых островов и танкер Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы, передает РИА Новости.

Грузии и Как передает ТАСС со ссылкой на судовладельца, экипаж одного из загоревшихся танкеров состоял из граждан России Филиппин . Людей со всех танкеров эвакуировали, они находятся в безопасности.

Также представитель сингапурской компании-оператора судна Kokuka Courageous BSM Ship Management сообщил Reuters, что корпус судна был поврежден с правого борта. Один член экипажа получил легкие ранения, ему была оказана первая помощь.

«Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности», — сообщил представитель компании.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Организация «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO) сообщила, что Великобритания и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе.