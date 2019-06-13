Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оманском заливе атакован танкер с россиянами 

BFM.RU 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Два танкера были атакованы в Оманском заливе. Суда были идентифицированы как Front Altair под флагом Маршалловых островов и танкер Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы, передает РИА Новости.
Как передает ТАСС со ссылкой на судовладельца, экипаж одного из загоревшихся танкеров состоял из граждан России, Грузии и Филиппин. Людей со всех танкеров эвакуировали, они находятся в безопасности.
Также представитель сингапурской компании-оператора судна Kokuka Courageous BSM Ship Management сообщил Reuters, что корпус судна был поврежден с правого борта. Один член экипажа получил легкие ранения, ему была оказана первая помощь.
«Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности», — сообщил представитель компании.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Организация «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO) сообщила, что Великобритания и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе.
BFM.RU: последние новости
СМИ: у убитой любовницы экс-главы Раменского района нашли ВИЧ Уголовное дело в отношении Голунова прекратили: с официальным заявлением выступил глава МВД Колокольцев CМИ сообщили о нападении на танкеры в Оманском заливе
Комментарии
Происшествия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Грузия , Филиппины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку271
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке51
Путин восстановит отношения с Украиной675
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США177
Более 50 детей поели личи и умерли
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение