Пытавшегося угнать самолет «Сургут-Москва» признали невменяемым

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала невменяемым жителя Сургутского района ХМАО Павла Шаповалова, который обвиняется в попытке угона самолета "Аэрофлота" , сообщает в четверг пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ

Житель села Угут Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, летевшего из Сургута Москву , объявил, что у него есть оружие, а также попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир самолета решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Позже СК обвинил его в захвате воздушного судна в целях угона, назначив психолого-психиатрическую экспертизу, после чего Ханты-Мансийский районный суд отправил мужчину под стражу на два месяца. В середине мая срок ареста был продлен до 21 июля с переводом мужчины в психиатрическую клинику.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера", — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, следователи, в частности, допросили не менее 100 человек и провели целый ряд экспертиз, в том числе комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В соответствии с ее заключением, как подчеркнули в следственном управлении, Шаповалов "признан невменяемым, страдающим психическим расстройством".