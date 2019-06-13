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В прокуратуре отреагировали на данные о «воскресшем» Цапке 

Газета.Ru 1 час назад
В прокуратуре Краснодарского края и Сочи отреагировали на появление в СМИ данных о том, что жители региона обратились к прокурору города Сочи Игорю Грязнову с просьбой проверить обстоятельства произошедшего в регионе 4 июня ДТП. Об этом сообщает РИА "Новости".
На фотографиях с места происшествия можно увидеть человека, который похож на главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка. Он умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта. Однако после появления кадров возникли опасения, что его смерть могла быть инсценирована.
Как завили в прокуратуре, никаких заявлений о проведении проверки не поступало.
Ранее сообщалось, что на месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка. Прокурора попросили провести проверку и установить личность человека на фотографии.
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Происшествия , Видео , Игорь Грязнов , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Краснодарский Край , Сочи
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