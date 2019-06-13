В прокуратуре отреагировали на данные о «воскресшем» Цапке

В прокуратуре Краснодарского края Сочи отреагировали на появление в СМИ данных о том, что жители региона обратились к прокурору города Сочи Игорю Грязнову с просьбой проверить обстоятельства произошедшего в регионе 4 июня ДТП. Об этом сообщает РИА "Новости". На фотографиях с места происшествия можно увидеть человека, который похож на главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка. Он умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта. Однако после появления кадров возникли опасения, что его смерть могла быть инсценирована. Как завили в прокуратуре , никаких заявлений о проведении проверки не поступало. Ранее сообщалось, что на месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка. Прокурора попросили провести проверку и установить личность человека на фотографии.