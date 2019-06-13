ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте

По информации издания, Музраеву вменяется статья 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Вместе с ним по уголовному делу, возбужденному следователями ФСБ, проходит волгоградский предприниматель Владимир Зубков

Их одновременно задержали в Волгограде и этапировали в Москву. 11 июня Лефортовский суд столицы арестовал Музраева и Зубкова до 10 августа.

Между тем фигурантам уголовного дела о попытке покушения на главу Волгоградской области, задержанным ранее, вменялось умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство двух и более лиц. Этим расследованием занимается СКР, а делом Музраева и Зубкова о теракте ведет ФСБ. Если оба дела объединят, то фигурантам должны будут унифицировать обвинения.

Защита генерала заявила о его невиновности, указав, что именно Музраев раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова. Адвокат Владислав Подшибякин считает, что его подзащитный стал жертвой оговора.

Музраев был задержан 10 июня. Он 11 лет руководил Волгоградским управлением СКР, а в конце 2018 года был назначен советником главы ведомства Александра Бастрыкина.

23 мая стало известно, что в Москве по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова случилось 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.