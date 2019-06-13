Сотрудница ФСБ забыла документы в «Ашане»

Около сорока минут работники одного из московских гипермаркетов «Ашан» и полицейские искали удостоверение сотрудника ФСБ России , которое потеряла одна из покупательниц.

Женщина, посетив магазин после работы, выбирала продукты и уже на кассе заметила, что взяла чужую корзину. В ее собственной осталась сумочка, в которой, в свою очередь, и находились документы.

Как сообщает life.ru, сотрудница Федеральной службы безопасности обратилась за помощью сначала к охране гипермаркета. Затем к поискам документов — удостоверения и пропуска — подключили и полицию. Участники поисков несколько раз обошли торговый зал «Ашана» и просматривали записи с видеокамер. Женщина написала заявление о пропаже документов.

В итоге сумочку с документами ФСБ практически случайно обнаружил один из контролеров торгового зала «Ашана» во время обхода перед закрытием. Корзина с потерянным предметом лежала в овощном отделе. Удостоверение и пропуск вернули сотруднице спецслужбы в целости и сохранности.

Ранее «Ридус» писал, что в мае этого года жительница Москвы Клавдия Васильева несколько раз безуспешно пыталась добиться восстановления потерянного свидетельства о рождении. В отделе ЗАГС на малой родине — в Калужской области — ей отказали, так как архивы были уничтожены во время Великой Отечественной войны. А районный суд по месту жительства раз за разом возвращал заявление из-за недочетов в оформлении.