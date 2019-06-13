Адвокат банды Цапка допустил возможность его «воскрешения»

В разговоре с «360» адвокат его преступной банды Умалат Сайгитов допустил возможное «воскрешение».

По его словам, подобная ситуация кажется невозможной, однако отрицать её не стоит.

«Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — рассказал адвокат.

Сайгитов добавил, что такие сценарии довольно часто встречаются и «кому-то нужно оживить эту историю, „оживить“ Цапка».

Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев подтвердил схожесть двух мужчин, однако отметил, что необходимо провести соответствующую проверку.

«Просил провести поверку и выяснить, что это за человек. Прислали мне сведения потерпевшие, что у них есть вот такие фотографии, и мы решили, что действительно сходства есть. Так как это свежие фотографии то нужно провести проверку по этому поводу», — заявил Кошелев.

Сергей Цапок умер в медчасти краснодарского изолятора в ночь на 7 июля 2014 года, по предварительным данным, из-за закупорки лёгочной артерии после отрыва тромба.

Согласно обвинению, с 1998 по 2010 годы участники банды убили 19 человек. Лидер группировки Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.