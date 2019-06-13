СМИ: два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе

Два нефтеналивных судна подверглись в четверг нападению в Оманском заливе. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Иранские СМИ указывают, что в районе местонахождения судов слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. В какой стране зарегистрированы суда, не сообщается.