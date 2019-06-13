В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении

Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах. "В полицию поступило заявление о том, что неизвестные по адресу: 1-й Саратовский проезд, д. 8, подошли к мужчине, пригрозили ему пистолетами и похитили сотовый телефон и наручные часы. Материальный ущерб составил около 18 тыс. 500 рублей", — сказал собеседник агентства. По его словам, вскоре злоумышленники были задержаны. "Ими оказались студент второго курса одного из вузов 1997 года рождения и ученик 10 класса одной из школ Москвы 2003 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой")", — добавил источник. В пресс-службе главка московской полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемых, не уточнив подробностей.