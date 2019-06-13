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Неизвестный ранил ножом мужчину в ТЦ «Ереван Плаза» в Москве 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный в торговом центре "Ереван Плаза" на юге Москвы ранил мужчину и скрылся. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.
"Неизвестный неустановленным предметом, предположительно, ножом ранил безработного 1990 года рождения на территории ТЦ "Ереван Плаза". Потерпевший нарядом скорой медицинской помощи с диагнозом — проникающее колото-резаное ранение — госпитализирован", — сказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Москва
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