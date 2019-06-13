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Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: @julialapalme
Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda. Об этом сообщает Reuters.
Джонсон готовил репортаж для журнала Motorcyclist и должен был проехать по Северной Калифорнии на новом транспорте. Однако с тех пор, как он взял мотоцикл, никто не видел его почти неделю.
Его Honda CB1000R была найдена на выходных на стоянке для отдыха на 49-м шоссе неподалеку от города Мокламн Хилл. Там же лежали шлем и сложенная пара перчаток.
Поблизости полиция также обнаружила одежду Джонсона, его телефон, ноутбук и бумажник. Все вещи были аккуратно сложены и лежали у ручья.
В последний раз 44-летний Джонсон выходил на связь 5 июня. Он отправил сообщение своей девушке Жаклин и фотографию другу, уточнив, что направляется домой в Сакраменто. Спустя два дня Жаклин заявила о пропаже Джонсона.
Предполагается, что известный автомобильный эксперт отправился купаться, и не смог противостоять сильному течению. По признанию близких, он не очень хороший пловец.
«Я просто надеюсь, что он понял, как остаться в живых», — заявила его возлюбленная.
Джонсон получил известность благодаря обзорам в журнале Car and Driver. Он стал одним из наиболее влиятельных и авторитетных профессионалов в своей сфере.
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