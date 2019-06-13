Самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправности на борту

Как сообщили News.ru в экстренных службах, посадка прошла 00:17 мск в штатном режиме, никто не пострадал. Лайнер вернулся назад после того, как в полёте сработали датчики неисправности подкрылок.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Как ранее писал News.ru, самолёт Sukhoi Superjet 100 снова не допустили к вылету. Воздушное судно авиакомпании «Азимут» должно был совершить рейс Брянск — Сочи. Сообщалось, что лайнер задержан из-за технической неисправности.