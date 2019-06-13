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Самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправности на борту 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Москва — Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности на борту.
Как сообщили News.ru в экстренных службах, посадка прошла 00:17 мск в штатном режиме, никто не пострадал. Лайнер вернулся назад после того, как в полёте сработали датчики неисправности подкрылок.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Как ранее писал News.ru, самолёт Sukhoi Superjet 100 снова не допустили к вылету. Воздушное судно авиакомпании «Азимут» должно был совершить рейс Брянск — Сочи. Сообщалось, что лайнер задержан из-за технической неисправности.
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Происшествия , Войска , Пожары , Аэропорт Шереметьево , Екатеринбург , Москва
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