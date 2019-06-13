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Стали известны подробности гибели 26-летней киберспортсменки 

Lenta.ru + ещё 21 45 минут назад
Фото: Instagram
Стали известны обстоятельства смерти 26-летней Лилии Новиковой, известной среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия. Их приводит РЕН ТВ.
По информации телеканала, девушка погибла когда сушила волосы: рядом с телом нашли включенный в розетку фен. В день смерти девушка была в квартире одна — ее родители уехали за город.
Друг погибшей опубликовал во «ВКонтакте» пост, где говорится, что на похороны позовут только близких, поэтому информация месте и времени их проведения будет держаться в секрете.
О смерти девушки стало известно в среду, 12 июня. Ее тело в ванной комнате московской квартиры обнаружила соседка после того, как в течение нескольких часов она не отвечала на телефонные звонки родителей.
В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза. Как сообщили в Следственном комитете, при первичном осмотре на теле погибшей обнаружили следы электротравмы. По факту смерти проводится проверка.
Лилия Новикова принимала была известна, как профессиональный игрок в DotA (Defence of the Ancients), также она играла в онлайн-покер. В 2015 году победила на турнире NLH Deepstack Big Ante.
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Происшествия , РЕН ТВ
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