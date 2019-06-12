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Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Facebook
Сотрудники Росгвардии задержали иностранца во время несогласованной акции.
Мужчину хотели посадить в автозак, но потом отпустили, узнав, что он гражданин США.
Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
«Они просто вели меня до автобуса, без силы. Я не русский. Я американец, живущий в Москве. Я был на марше чтоб наблюдать. Я снял видео, и меня забрали. Вы видите, что потом случилось. Я поддерживаю Ивана Голунова, да. Русские молодцы, что вы стоите за свои права. Но это акция ваша дело. Это ваша ответственность. Я просто хотел наблюдать, так как я считаю это важным».
Маринелли сообщил, что не знает мужчину, который также фигурирует на видео.
«Я его не знаю. Я был там один».
Американец рассказал, что переехал в Россию три года назад, потому что разочаровался в своей стране.
«Я переехал в Россию 3 года назад, потому что я хотел начать новую жизнь. И я люблю Россию, и очень разочарован своей страной».
По словам Маринелли, в США его не устраивала «потеря свободы, рост социализма, рост полицейского государства, как в 1984 году». Сейчас Луис работает учителем английского языка в московском детском саду.
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Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Луис Маринелли , Росгвардия , Москва , США
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