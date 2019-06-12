Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова

Сотрудники Росгвардии задержали иностранца во время несогласованной акции.

Мужчину хотели посадить в автозак, но потом отпустили, узнав, что он гражданин США

«Они просто вели меня до автобуса, без силы. Я не русский. Я американец, живущий в Москве. Я был на марше чтоб наблюдать. Я снял видео, и меня забрали. Вы видите, что потом случилось. Я поддерживаю Ивана Голунова, да. Русские молодцы, что вы стоите за свои права. Но это акция ваша дело. Это ваша ответственность. Я просто хотел наблюдать, так как я считаю это важным».

Маринелли сообщил, что не знает мужчину, который также фигурирует на видео.

«Я его не знаю. Я был там один».

Американец рассказал, что переехал в Россию три года назад, потому что разочаровался в своей стране.

«Я переехал в Россию 3 года назад, потому что я хотел начать новую жизнь. И я люблю Россию, и очень разочарован своей страной».

По словам Маринелли, в США его не устраивала «потеря свободы, рост социализма, рост полицейского государства, как в 1984 году». Сейчас Луис работает учителем английского языка в московском детском саду.