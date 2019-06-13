Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Во вторник кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня в Сочи. Они утверждают, что в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
"Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара", — рассказал собеседник агентства.
Цапок умер в медчасти краснодарского изолятора в ночь на 7 июля 2014 года, по предварительным данным, из-за закупорки легочной артерии после отрыва тромба. Смерть главаря, возможно, самой известной в России банды вызвала широкий общественный резонанс. За два дня до его смерти в том же СИЗО повесился еще один участник банды "цапковских" Игорь Черных, которого следствие считало одним из основных киллеров ОПГ.