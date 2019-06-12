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Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы полковник Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не боится уголовного преследования.
Издание отмечает, что Щиров один из отстраненных от работы из-за дела Голунова, и именно он дал разрешение своим подчиненным на разработку и задержание журналиста.
Щиров рассказал, что не представляет, как будет развиваться уголовное дело против него, и подчеркнул, что "ничего такого не делал и не нарушал закон".
Кроме того, он отметил, что уверен в своих подчиненных, и считает, что они не нарушали закона во время задержания журналиста.
"Я считаю, что нет. Точнее, не считаю, а не нарушали", — заявил полковник.
При этом Щиров добавил, что с делом Голунова "все просто", все нестыковки будут объяснены позднее в официальном комментарии, а в случае необходимости он готов и сам обо всем рассказать. Он также отметил, что дело Голунова развивается в "непонятном ключе", хотя, по его словам, оно ничем не отличается от других подобных дел.
"То, что происходит вокруг него, мне неясно. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно", — сказал Щиров.
Помимо этого, он посетовал на то, что дело сейчас находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, журналистов и общественности.
"Представляете, я сейчас сижу на работе, и меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят, задают вопросы. Смотрят всю подноготную служебной деятельности, а моих родителей на даче сейчас терзают какие-то непонятные журналисты", — рассказал Щиров.
Кроме того, он считает, что ответы на все вопросу по делу Голунова будут непременно найдены, поскольку в расследовании задействовано огромное количество сил, и "остаться без ответа уже ничто не может".

Дело Голунова

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Происшествия , Татьяна Потяева , Антон Кобяков , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , МВД , Москва
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