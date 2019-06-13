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Цапок жив? В Сочи заметили умершего главаря кущевской ОПГ 

Рамблер 21 минуту назад
Жители Сочи 4 июня заметили на улицах города человека, похожего на умершего в СИЗО Сергея Цапка, и заподозрили, что он инсценировал свою смерть и оказался на свободе. Как пишет «Комсомольская правда», местные жители направили прокурору письмо с требованием провести проверку.
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В краснодарской станице Кущевская несколько лет действовала преступная группировка, которую возглавляли братья Николай и Сергей Цапки. По версии следствия, на счету их банды 19 убийств.
В ноябре 2013 года Сергей Цапок получил пожизненный срок. Летом 2014 года он умер в СИЗО.
Похожего на Цапка мужчину заметили на фото с места аварии, произошедшей 4 июня. В этом ДТП автомобиль BMW врезался в отбойник.
В распоряжении «КП» попало обращение горожан к прокурору. Они сослались на жителей станицы Кущевская, которые якобы узнали Цапка.
«Жители станицы Кущевская хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок», — сказано в обращении.
Как подчеркнули жители города, если мужчина на фото окажется Цапком, «можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений». Они попросили прокурора провести проверку и достоверно установить личность человека, попавшего в кадр.
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Происшествия , Видео , Криминал , Сочи
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