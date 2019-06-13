Цапок жив? В Сочи заметили умершего главаря кущевской ОПГ

Жители Сочи 4 июня заметили на улицах города человека, похожего на умершего в СИЗО Сергея Цапка, и заподозрили, что он инсценировал свою смерть и оказался на свободе. Как пишет «Комсомольская правда», местные жители направили прокурору письмо с требованием провести проверку.

В краснодарской станице Кущевская несколько лет действовала преступная группировка, которую возглавляли братья Николай и Сергей Цапки. По версии следствия, на счету их банды 19 убийств.

В ноябре 2013 года Сергей Цапок получил пожизненный срок. Летом 2014 года он умер в СИЗО.

На месте аварии в Сочи в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка. В соцсетях подозревают, что главарь кущевской ОПГ мог всех обманутьhttps://t.co/8DBXSZ4U0Z pic.twitter.com/AZi9iEqOG2— Комсомольская правда (@kpru) 11 июня 2019 г.

Похожего на Цапка мужчину заметили на фото с места аварии, произошедшей 4 июня. В этом ДТП автомобиль BMW врезался в отбойник.

В распоряжении «КП» попало обращение горожан к прокурору. Они сослались на жителей станицы Кущевская, которые якобы узнали Цапка.

«Жители станицы Кущевская хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок», — сказано в обращении.