В Сочи произошло ДТП, последствия которого были запечатлены на видео, оно было распространено в социальных сетях. Жители обратили внимание на то, что на одном из кадров появился человек, который очень похож на покойного лидера кущевской организованной преступной группировки Сергея Цапка.
На месте аварии в Сочи в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка. В соцсетях подозревают, что главарь кущевской ОПГ мог всех обманутьhttps://t.co/8DBXSZ4U0Z pic.twitter.com/AZi9iEqOG2— Комсомольская правда (@kpru) 11 июня 2019 г.
Напомним, согласно официальной версии, Сергей Цапок погиб в следственном изоляторе в 2014 году, так и не дождавшись приговора. Ряд экспертов до настоящего времени говорит о том, что это могло быть инсценировкой. В частности, источник «ФедералПресс» в следственных органах говорит о том, что сразу после сообщения о смерти вокруг территории появилось дополнительное оцепление, а тело «цапка» мало кто видел.
Жители написали обращение прокурору по данному факту. Они просят выяснить личность находящегося в кадре человека. Стоит отметить, что заявление написали именно жители станицы Кущевская, которые как никто знакомы с личностями и внешностями бандитов.
Как ранее писал «ФедералПресс», за бандой числятся десятки убийств, вымогательств, уничтожение имущества. Их арестовали только в 2010 году, когда они за один раз убили и сожгла 12 человек, среди которых было четверо детей.
Сергея Цапка, как лидера ОПГ, приговорили к высшей мере наказания. Его двое подопечных получили пожизненные сроки. Остальные члены банды также получили сроки от 15 лет и выше. Была подана апелляция в Верховный суд. Члены банды не дожили до оглашения решения.