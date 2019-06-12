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На улице Сочи увидели погибшего Сергея Цапка 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Сочи произошло ДТП, последствия которого были запечатлены на видео, оно было распространено в социальных сетях. Жители обратили внимание на то, что на одном из кадров появился человек, который очень похож на покойного лидера кущевской организованной преступной группировки Сергея Цапка.
Напомним, согласно официальной версии, Сергей Цапок погиб в следственном изоляторе в 2014 году, так и не дождавшись приговора. Ряд экспертов до настоящего времени говорит о том, что это могло быть инсценировкой. В частности, источник «ФедералПресс» в следственных органах говорит о том, что сразу после сообщения о смерти вокруг территории появилось дополнительное оцепление, а тело «цапка» мало кто видел.
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Жители написали обращение прокурору по данному факту. Они просят выяснить личность находящегося в кадре человека. Стоит отметить, что заявление написали именно жители станицы Кущевская, которые как никто знакомы с личностями и внешностями бандитов.
Как ранее писал «ФедералПресс», за бандой числятся десятки убийств, вымогательств, уничтожение имущества. Их арестовали только в 2010 году, когда они за один раз убили и сожгла 12 человек, среди которых было четверо детей.
Сергея Цапка, как лидера ОПГ, приговорили к высшей мере наказания. Его двое подопечных получили пожизненные сроки. Остальные члены банды также получили сроки от 15 лет и выше. Была подана апелляция в Верховный суд. Члены банды не дожили до оглашения решения.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Происшествия , Сочи
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