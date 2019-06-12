На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины

Семилетний ребенок, испугавшийся лая собаки и выбежавший на дорогу, скончался после наезда машины Renault Duster в городе Березовский Свердловской области , сообщает управление ГИБДД по региону.

ДТП произошло в понедельник в 19.00 (17.00 мск) на улице Чапаева, 3.

"По предварительной информации, 42-летний водитель автомашины Renault Duster, двигаясь по улице Чапаева со стороны Березовского тракта в сторону улицы Смирнова, допустил наезд на пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть дороги из-за кустов, ограничивающих видимость, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате наезда семилетний мальчик-пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ребенок со старшим братом пришел в гости к другу, но неожиданно для него залаяла собака, он испугался и выбежал на проезжую часть в неустановленном месте из-за кустов, из-за чего произошел наезд.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы на месте аварии произвели замеры, составили процессуальные документы. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.

В Свердловской области с начала года зарегистрированы уже 127 ДТП с участием детей, в результате шестеро детей погибли, 137 несовершеннолетних получили травмы, уточняет ГИБДД.