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В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки. С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские", — сказал он.
По словам политика, интернет позволил обезличивать людей.
Сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать в январе по всей России — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад, охватив 75 из 85 субъектов. Всего было эвакуировано почти два миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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Комментарии112
Происшествия , В мире , Украина , Антон Геращенко , Верховная Рада
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