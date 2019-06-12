Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту почти 5 км

Столб пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Ранее еще один активизировавшийся на территории полуострова вулкан — Ключевской — выбросил пепел на пять километров вверх. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

«Это событие на вулкане произошло в среду днем по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 15 километров к северо-западу от вулкана», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пеплопадов в районе населенных пунктов пока не было.

Для Шивелуча и Ключевского оустановлен один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации — оранжевый.

Спасатели подчеркнули, что международные трассы движения воздушных судов в районе извергающихся вулканов не проходят.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен буквально в 45 километрах от поселка Ключи, в котором проживает пять тысяч человек. Его высота — 3,3 тысячи метров. Активность Шивелуча усилилась десять лет назад.