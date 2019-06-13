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Правоприменение статьи о фальсификации доказательств изучат после дела Голунова 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума проанализирует применение статей УК по фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности после дела журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что даст поручение профильным комитетам проанализировать правоприменительную практику по статье 303 УК РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности".
"Не откладывая в долгий ящик, на следующей неделе мы дадим поручения профильным думским комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по госстроительству и законодательству проанализировать правоприменительную практику по этой статье",
— заявил спикер Госдумы в ответ на вопросы по ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Он также не исключил возможную корректировку данной статьи.
По его словам, если статья не работает, надо разобраться в причинах этого. Володин заявил, что аналогичные составы преступления есть и в других странах таких как ФРГ, Китай и Индия.
На прошлой неделе полиция предъявила Голунову обвинения в попытке сбыта наркотиков. Однако впоследствии дело было закрыто из-за недоказанности участия в преступлении. В Следственном комитете также пообещали проверить законность действий полицейских, проводивших следственные действия по делу.
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Происшествия , Политика , Иван Голунов , Вячеслав Володин , Госдума , СКР , Газета.Ru
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