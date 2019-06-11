Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы тела убитой, утверждает телеграм-канал 112.

По информации 112, в прижизненных анализах Исаенковой ВИЧ-инфекция не выявлена. Сейчас все медицинские карты чиновницы изъяты следственными органами.

Также экспертиза показала, что незадолго до смерти Исаенкова имела сексуальные отношения с бывшим главой Раменского Района Андреем Кулаковым , впоследствии задержанным по подозрению в ее убийстве.

У Кулакова также взят анализ на ВИЧ-инфекцию, на данный момент результаты отрицательные.

Сообщается, что следствие вскрыло телефон Исаенковой. Согласно полученной информации, непосредственно перед выходом из дома она переписывалась с Кулаковым и угрожала ему разрывом отношений.

При обысках в доме погибшей была найдена утыканная иголками фотография жена экс-главы Раменского района и кукла вуду, утверждает телеграм-канал.

Тело 39-летней Евгении Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе. По предварительной информации, женщина была задушена. По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков. В день задержания Кулаков досрочно покинул занимаемую должность. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».