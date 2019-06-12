Семья Голунова отреагировала на его освобождение

Мать и брат журналиста Ивана Голунова отреагировали на новости о снятии с него всех обвинений. Об этом сообщает Russia Today.

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры с мамой спецкорреспондента «Медузы» Светланой Голуновой. Женщина вышла к журналистам с тортом и поблагодарила собравшихся за поддержку.

«Очень признательна всем, кто встал на защиту, в поддержку, это очень ощущалось. Всем низкий поклон», — сказала она. Голунова сообщила, что не знает, приедет ли сын к ней домой и где он будет находиться. По ее словам, после освобождения из-под домашнего ареста он ей не звонил.

Владимир Голунов, брат журналиста, заявил, что не знает, где он находится в настоящий момент. «Он будет несколько суток один, даже телефона у него не будет, только компьютер», — признался брат журналиста.