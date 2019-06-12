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Семья Голунова отреагировала на его освобождение 

Lenta.ru + ещё 52 35 минут назад
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Мать и брат журналиста Ивана Голунова отреагировали на новости о снятии с него всех обвинений. Об этом сообщает Russia Today.
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры с мамой спецкорреспондента «Медузы» Светланой Голуновой. Женщина вышла к журналистам с тортом и поблагодарила собравшихся за поддержку.
«Очень признательна всем, кто встал на защиту, в поддержку, это очень ощущалось. Всем низкий поклон», — сказала она. Голунова сообщила, что не знает, приедет ли сын к ней домой и где он будет находиться. По ее словам, после освобождения из-под домашнего ареста он ей не звонил.
Владимир Голунов, брат журналиста, заявил, что не знает, где он находится в настоящий момент. «Он будет несколько суток один, даже телефона у него не будет, только компьютер», — признался брат журналиста.
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня Иван Голунов вышел на свободу.
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Происшествия , Криминал , Иван Голунов , МВД
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