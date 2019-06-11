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Дело закрыто: Уголовное преследование Голунова прекращено 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.
Журналист освобожден из-под домашнего ареста, дело закрыто в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.
Полицейские, принимавшие участие в задержании Голунова, отстранены от работы на время проверки. Правомерность их действий проверит СК РФ.
Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. В его рюкзаке был обнаружен наркотик мефедрон, дома у журналиста полицейские нашли еще несколько пакетов с мефедроном и кокаином. Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
Журналист свою вину отрицал. Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста прошли пикеты по всему миру, в его защиту высказалось журналистское сообщество, общественные и культурные деятели.
Комментарии222
Происшествия , Видео , Иван Голунов , СКР
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