Дело закрыто: Уголовное преследование Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

Журналист освобожден из-под домашнего ареста, дело закрыто в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Полицейские, принимавшие участие в задержании Голунова, отстранены от работы на время проверки. Правомерность их действий проверит СК РФ

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. В его рюкзаке был обнаружен наркотик мефедрон, дома у журналиста полицейские нашли еще несколько пакетов с мефедроном и кокаином. Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Журналист свою вину отрицал. Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста прошли пикеты по всему миру, в его защиту высказалось журналистское сообщество, общественные и культурные деятели.