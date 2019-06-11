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Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Говорит Москва», что инцидент произошёл несколько дней назад, в ведомстве узнали о нём из доклада руководства ФГУП «Охрана».
«Прежде всего: это не действующий сотрудник Росгвардии, это работник ФГУП "Охрана", одного из учреждений, которое охраняет парк "Зарядье". Об этом случае мы узнали не из видео, а из докладов руководителя этого работника. Этот случай был на днях. Проведено служебное расследование, и работник уволен, сначала был отстранён от выполнения своих обязанностей, и уволен, теперь он уже не работает. Кроме того, руководство ФГУП "Охрана" намерено провести рабочую встречу с руководством парка "Зарядье", чтобы обсудить вопросы совместных действий в отношении этих промоутеров, которые также нарушают административное законодательство и осуществляют свою коммерческую деятельность на территории парка "Зарядье"».
Ранее telegram-канал Baza опубликовал видео из парка «Зарядье». На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок. «Я похож на мента? Я сейчас [ударю тебя], [сильно] и мне ничего за это не будет!» — кричит охранник, после перепалки он бьёт промоутера и по рации просит вызвать участкового. На просьбу пострадавшего вызвать скорую сотрудник сообщает: «Сейчас я тебе вызову».
В администрации парка пока не прокомментировали произошедшее.
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Происшествия , Валерий Грибакин , Росгвардия , Москва
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