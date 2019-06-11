Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Говорит Москва », что инцидент произошёл несколько дней назад, в ведомстве узнали о нём из доклада руководства ФГУП «Охрана».

«Прежде всего: это не действующий сотрудник Росгвардии, это работник ФГУП "Охрана", одного из учреждений, которое охраняет парк "Зарядье". Об этом случае мы узнали не из видео, а из докладов руководителя этого работника. Этот случай был на днях. Проведено служебное расследование, и работник уволен, сначала был отстранён от выполнения своих обязанностей, и уволен, теперь он уже не работает. Кроме того, руководство ФГУП "Охрана" намерено провести рабочую встречу с руководством парка "Зарядье", чтобы обсудить вопросы совместных действий в отношении этих промоутеров, которые также нарушают административное законодательство и осуществляют свою коммерческую деятельность на территории парка "Зарядье"».

Ранее telegram-канал Baza опубликовал видео из парка «Зарядье». На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок. «Я похож на мента? Я сейчас [ударю тебя], [сильно] и мне ничего за это не будет!» — кричит охранник, после перепалки он бьёт промоутера и по рации просит вызвать участкового. На просьбу пострадавшего вызвать скорую сотрудник сообщает: «Сейчас я тебе вызову».

В администрации парка пока не прокомментировали произошедшее.