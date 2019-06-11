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«Я похож на мента?»: сотрудник Росгвардии уволен за инцидент в «Зарядье» 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Охранник парка «Зарядье», угрожавший промоутеру экскурсий, уволен из структуры Росгвардии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибакина.
Росгвардия провела проверку в отношении сотрудника ФГУП «Охрана» после появившейся в соцсетях видеозаписи. На записи охранник парка в грубых выражениях с использованием мата требовал от промоутера прекратить распространять рекламные буклеты, обвинял его в незаконной торговле и угрожал ему избиением.
«Я похож на мента? На мусора похож? Я сейчас [ударю тебя], [сильно] и мне ничего за это не будет!» — кричал охранник на видео.
Также на записи видно, как охранник бьет промоутера, а на просьбу вызвать скорую помощь угрожает: «Сейчас я тебе вызову».
Проверка доказала, что зафиксированный на видео инцидент действительно был.
Работник структуры Росгвардии уволен, в отношении него проводится служебная проверка.
Грибакин также сообщил, что руководство ФГУП «Охрана» предложило руководству «Зарядья» обсудить дополнительные меры по борьбе с незаконной рекламой на территории парка.
Комментарии24
Происшествия , Росгвардия
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