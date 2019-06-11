«Я похож на мента?»: сотрудник Росгвардии уволен за инцидент в «Зарядье»

Охранник парка «Зарядье», угрожавший промоутеру экскурсий, уволен из структуры Росгвардии . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Росгвардия провела проверку в отношении сотрудника ФГУП «Охрана» после появившейся в соцсетях видеозаписи. На записи охранник парка в грубых выражениях с использованием мата требовал от промоутера прекратить распространять рекламные буклеты, обвинял его в незаконной торговле и угрожал ему избиением.

«Я похож на мента? На мусора похож? Я сейчас [ударю тебя], [сильно] и мне ничего за это не будет!» — кричал охранник на видео.

Также на записи видно, как охранник бьет промоутера, а на просьбу вызвать скорую помощь угрожает: «Сейчас я тебе вызову».

Проверка доказала, что зафиксированный на видео инцидент действительно был.

Работник структуры Росгвардии уволен, в отношении него проводится служебная проверка.

Грибакин также сообщил, что руководство ФГУП «Охрана» предложило руководству «Зарядья» обсудить дополнительные меры по борьбе с незаконной рекламой на территории парка.