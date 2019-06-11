В порту Петербурга обнаружена огромная партия кокаина

Сообщается, что в контейнере находилось 400 килограммов кокаина. Его стоимость составляет около 4,5 млрд рублей, передает ТАСС.

« (Кокаин) обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга в результате оперативной разработки российские таможенники 10 июня 2019 года в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, направлявшемся в Российскую Федерацию. Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика», — говорится в сообщении.