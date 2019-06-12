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Две девочки получили травмы после падения с батута в Якутске 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: АГН «Москва»/ News.ru
В Якутске начата доследственная проверка после того, как две пятилетние девочки получили травмы после падения с надувного аттракциона. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия).
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Следователи тщательным образом проверят качество и степень безопасности предоставляемых развлекательных услуг, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 11 июня две девочки упали с установленного на Комсомольской площади надувного батута на асфальт. Сообщается, что одна из них сломала позвоночник, вторая получила перелом запястья.
Аналогичный случай произошёл 30 мая в центре Улан-Удэ. В результате падения с батута пострадали пятеро детей, трое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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Происшествия , Якутск
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