Две девочки получили травмы после падения с батута в Якутске

В Якутске начата доследственная проверка после того, как две пятилетние девочки получили травмы после падения с надувного аттракциона. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия).

Следователи тщательным образом проверят качество и степень безопасности предоставляемых развлекательных услуг, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 11 июня две девочки упали с установленного на Комсомольской площади надувного батута на асфальт. Сообщается, что одна из них сломала позвоночник, вторая получила перелом запястья.

Аналогичный случай произошёл 30 мая в центре Улан-Удэ. В результате падения с батута пострадали пятеро детей, трое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.