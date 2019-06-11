Соседство с убийцами в камерах «Бутырки» сочли способом давления на арестантов

Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) проводит проверку в связи с тем, что бизнесмен Владимир Петров , обвиняемый в особо крупном мошенничестве, оказался в одной камере СИЗО «Бутырка» с ранее судимым за убийство и подозреваемым в аналогичном преступлении. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Петров — один из учредителей компании «Липецкое станкостроительное предприятие», которого обвиняют в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. В камере СИЗО он оказался вместе с рецивистом, которого в 2005 году осудили за убийство и грабеж на 14 лет, но уже в августе 2017 года освободили условно-досрочно (УДО).

Однако в 2018 году бывший зэк вновь оказался в СИЗО — на этот раз по подозрению в убийстве и разбое. Тем не менее, по словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова , в карточке арестанта, которую завели в «Бутырке», было указано, что тот подозревается в мошенничестве.

Именно из-за этого редицивист находился в одной камере с фигурантами дел по экономическим преступлениям. Правозащитники считают, что подобное размещение могло иметь место и в других камерах СИЗО: предположительно, такое соседство могли использовать как средство давления на заключенных. В связи с этим уже готовится обращение в прокуратуру

16 декабря сообщалось, что СИЗО «Бутырка» в центре Москвы решено закрыть. Здание «Бутырки» было построено XVIII веке. Оно располагается в непосредственной близости от жилых домов. По данным ряда СМИ, жители Бутырского района часто пишут жалобы в разные инстанции на крики, шум сирен, вой собак и неприятные запахи.