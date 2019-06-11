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В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя 

Вести.Ru + ещё 3 8 часов назад
Неравнодушные жители Норильска откопали застрявшего в мокром снегу северного оленя. Самостоятельно выбраться из ловушки животное не могло, поскольку увязло по самую шею. Спасение сняли на видео.
Как долго парнокопытное провело в яме, остается неизвестным. Заметили его проезжавшие мимо на снегоходах мужчины, хотя сделать это было непросто — из-под снега торчала только голова. Им пришлось немало потрудиться, поскольку сам олень уже выбился из сил и даже не пытался выбраться наружу.
Судя по разговору мужчин, орудовавших лопатой, один из них ранее и сам попался в ту же снежную ловушку-провал. Из ямы животное вытащили за рога, на ногах оно не стояло. Впрочем, спустя пару минут олень пришел в себя и убежал, тем паче в стороне его дожидался "приятель".
В Норильске температура по ночам опускается до минусовых значений, днем идут снегопады.
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