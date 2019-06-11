В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя

Неравнодушные жители Норильска откопали застрявшего в мокром снегу северного оленя. Самостоятельно выбраться из ловушки животное не могло, поскольку увязло по самую шею. Спасение сняли на видео.

Как долго парнокопытное провело в яме, остается неизвестным. Заметили его проезжавшие мимо на снегоходах мужчины, хотя сделать это было непросто — из-под снега торчала только голова. Им пришлось немало потрудиться, поскольку сам олень уже выбился из сил и даже не пытался выбраться наружу.

Судя по разговору мужчин, орудовавших лопатой, один из них ранее и сам попался в ту же снежную ловушку-провал. Из ямы животное вытащили за рога, на ногах оно не стояло. Впрочем, спустя пару минут олень пришел в себя и убежал, тем паче в стороне его дожидался "приятель".

В Норильске температура по ночам опускается до минусовых значений, днем идут снегопады.