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Руководивший задержанием Голунова полковник не испугался уголовного преследования 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 63 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не опасается уголовного преследования за дело журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, с которого были сняты обвинения.
«Не опасаюсь. Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела», — сказал он в интервью телеканалу RT в ответ на вопрос о возможном возбуждении дела в его отношении после проведения служебной проверки.
«Что там может быть, в этом уголовном деле, написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон», — добавил Щиров.
Он назвал законными действия своих подчиненных, задержавших журналиста. По мнению полковника, дело Голунова «ничем не отличается от других подобных дел», за исключением того, что вокруг него поднялся сильный общественный резонанс.
Напомним, Голунова обвиняли в якобы попытке сбыта наркотиков, но во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , МВД , Russia Today , Москва
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