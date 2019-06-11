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Источник: полиция проводит обыск в редакции екатеринбургской «Областной газеты» 

ТАСС + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД проводят проверочные мероприятия в редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге. На работу редакции происходящее не повлияло, сообщил во вторник ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"С утра в газете работают сотрудники ОБЭП. Они не поясняют, что ищут, но проверяют документы. Редакция работает в штатном режиме", — сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что новый номер газеты выйдет завтра, 12 июня.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что на данный момент от комментариев по этой теме воздерживается.
"Областная газета" — общественно-политическая газета на русском языке, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. В газете публикуется официальная информация органов власти Свердловской области. С момента опубликования в "Областной газете" в установленный законом срок нормативные правовые акты Свердловской области вступают в силу.
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Комментарии
Происшествия , Валерий Горелых , МВД , "Областная газета" , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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