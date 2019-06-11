Российских браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя

Охранники заповедника в Хабаровском крае поймали браконьеров при помощи фиолетового плюшевого медведя с рацией. Об этом во вторник, 11 июня, сообщается на сайте объединенной дирекции «Заповедное Приамурье».

Браконьеров задержали 8 июня. Охранники знали, что в заповеднике происходит незаконная охота. Тогда они посадили игрушечного медведя с рацией и букетом цветов на дороге, по которой должны были ехать браконьеры.

Когда нарушители увидели силуэт игрушки, они остановились и подошли к ней. В этот момент сотрудники заповедника сообщили им через рацию:

«Поздравляем, вас задержала государственная инспекция заповедника».

При досмотре автомобиля у браконьеров изъяли охотничий карабин. На них составили административный протокол, однако процедура «не раз прерывалась гоготом нарушителей, вспоминавших всю комичность задержания». Следственные органы начали проверку по факту незаконной охоты. В заповеднике отметили, что планируют использовать подобный опыт для борьбы с браконьерами и дальше.

10 июня сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва местный охотник вступил в схватку с напавшим на него медведем и откусил ему язык. 29-летний Николай Игрит с друзьями поехал в природный заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Мужчины разминулись, и на Игрита напал хищник. Он закричал, чтобы спугнуть медведя, но тот стал кусать его за лицо. После ответного укуса медведь испугался и убежал.