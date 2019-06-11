Три человека погибли на взорвавшемся танкере в Махачкале

В результате взрыва на танкере в порту Махачкалы погибли три человека, еще три госпитализированы с ожогами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Обнаружено тело третьего погибшего. Еще три госпитализированы с ожогами», — рассказал собеседник агентства.

Минздраве республики подтвердили данные о третьем погибшем.

Ранее сообщалось, что во время взрыва на танкере в Махачкале три человека пострадали, еще двоих не могли найти. По информации Минздрава республики, три человека были доставлены в больницу с ожогами. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него 95 процентов ожога тела.

Взрыв произошел ранним утром во вторник, 11 июня, во время перекачки нефтепродуктов. После взрыва на танкере возник пожар, загорелась жилая часть судна. На месте работают сотрудники экстренных служб.