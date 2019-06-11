В Грозном после школьного экзамена произошла стрельба

Как сообщает телеканал «Дождь», в результате случившегося пострадавших нет.

Уточняется, что ученик школы № 54 поссорился с сотрудником правоохранительных органов после экзамена. По предварительным данным, школьник посчитал, что полицейский оскорбил его мать, и вступился за неё. Силовик ударил подростка. На помощь девятикласснику пришли другие ученики. Через какое-то время кто-то выстрелил в воздух. Дерущихся в итоге удалось разнять.

Управление СКР по Чечне проводит проверку. В ведомстве отметили, что стрельба велась из автомата. Другие подробности пока не приводятся.