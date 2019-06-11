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В Грозном после школьного экзамена произошла стрельба 

Говорит Москва 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает телеканал «Дождь», в результате случившегося пострадавших нет.
Уточняется, что ученик школы № 54 поссорился с сотрудником правоохранительных органов после экзамена. По предварительным данным, школьник посчитал, что полицейский оскорбил его мать, и вступился за неё. Силовик ударил подростка. На помощь девятикласснику пришли другие ученики. Через какое-то время кто-то выстрелил в воздух. Дерущихся в итоге удалось разнять.
Управление СКР по Чечне проводит проверку. В ведомстве отметили, что стрельба велась из автомата. Другие подробности пока не приводятся.
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